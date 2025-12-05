Episodio di violenza a Vercelli: chiuso il locale “Fallo Semplice”

VERCELLI – La Questura di Vercelli ha disposto la revoca della licenza al locale “Fallo Semplice”, a seguito di un episodio di violenza avvenuto nella notte del 9 novembre, conclusosi con il ricovero in prognosi riservata di una persona investita nei pressi dell’esercizio.

Revoca immediata dopo il grave episodio

Il provvedimento è stato notificato questa mattina dagli agenti della Polizia Amministrativa, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Vercelli. La decisione è arrivata dopo la ricostruzione dei fatti: una serata degenerata in risse, violenze e infine nell’investimento di uno dei soggetti coinvolti, trasportato d’urgenza all’Ospedale Sant’Andrea.

Le indagini sono attualmente coordinate dalla Procura della Repubblica di Vercelli.

Locale già noto alle forze dell’ordine

Il Questore ha motivato la revoca con la “particolare gravità” dell’episodio e con i numerosi precedenti dell’attività. Dal 2023 il locale era già stato destinatario di tre sospensioni, l’ultima delle quali lo scorso aprile, tutte legate a turbative dell’ordine pubblico, liti, risse e criticità ricorrenti.

Dopo la riapertura a maggio, le forze dell’ordine hanno continuato a ricevere segnalazioni relative a episodi di violenza e degrado, registrando anche interventi nel corso dei controlli più recenti.

Il Questore ha stabilito che l’attività rappresentasse un “luogo di ritrovo abituale di soggetti gravitanti nei precedenti penali”, con potenziali rischi per l’ordine pubblico. Per questo è stata ritenuta necessaria una misura definitiva, non più limitata a sospensioni temporanee. La licenza è quindi stata revocata.

