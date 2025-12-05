Quali sono i mercatini di Natale 2025 più belli del Piemonte

PIEMONTE – Natale è tempo di mercatini. Passeggiate tra bancarelle che vendono prodotti artigianali e golosità tipiche del periodo, da affrontare sorseggiando una cioccolata calda o un vin brulè. Ma quali sono i migliori mercatini di Natale del 2025 in Piemonte? Abbiamo provato a segnalarvene alcuni ma come sempre vi invitiamo a dare le vostre preferenze o a segnalarcene altri nei commenti.

I migliori mercatini di Natale in Piemonte — Natale 2025

Il Magico Paese di Natale (Asti / Govone / San Damiano d’Asti – colline Langhe/Roero/Monferrato)

Si svolge dal 15 novembre al 21 dicembre 2025.

E’ stato inserito nella classifica dei 10 milgiori d’Europa, aggiudicandosi il premio come mercatino più fiabesco.

Mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore (Santa Maria Maggiore – Valle Vigezzo, VB)

Evento in programma dal 6 all’8 dicembre 2025.

Il borgo — suggestivo e montano — si trasforma in un “Villaggio di Natale”: tante casette/shylte, artigianato, prodotti tipici, e un’atmosfera da fiaba.

Mercatino degli Angeli – Sordevolo (Sordevolo – Biellese)

Date 2025: 9, 16, 23, 30 novembre; 7, 8, 14 dicembre.

Mercatino con artigianato, decorazioni natalizie, specialità gastronomiche, vin brulé, caldarroste — e una bella atmosfera raccolta.

Borgo di Babbo Natale – Ricetto di Candelo (Ricetto di Candelo – Biella)

Trasformazione natalizia prevista dal 22 novembre al 14 dicembre 2025 (weekend) secondo calendario.

Il borgo medievale diventa una scenografia natalizia: artigianato, prodotti locali, decorazioni, dolci, e botteghe in pietra.

Natale InCantato – Viverone (Lago di Viverone, BI)

In programma nei weekend dal 5 al 21 dicembre 2025.

Mercatini + spettacoli + street-food + artigianato sulle rive del lago: luci si riflettono sull’acqua, creando un’atmosfera molto suggestiva.

Mercatino di Natale di Ivrea

Ogni sabato e domenica dal 22 novembre al 21 dicembre 2025, più l’8 dicembre.

Circa 50 casette di legno con artigianato, prodotti locali, dolci tipici; accanto, mercatini delle Onlus, mostra di presepi, pista di pattinaggio.

Villaggio di Natale – Torino (Piazza Solferino)

Si svolge dall’inizio di dicembre all’Epifania.

Ideale se non vuoi allontanarti troppo da Torino: luci, mercatini e atmosfera natalizia proprio in città.

Cuneo Christmas Village & IllumiNatale – Cuneo

Dal 6 dicembre al 6 gennaio

Contesto urbano comodo, con attività per famiglie, coppie e gruppi, per chi vuole qualcosa di semplice ma curato

