Gli Eugenio in Via Di Gioia tornano con un nuovo racconto di quotidianità

Gli Eugenio in Via Di Gioia, per chi non li conoscesse, possono essere considerati tra le band più originali della scena musicale torinese (e italiana) contemporanea.

Tornano oggi con Facciamo a metà, un nuovo tassello che conferma la loro capacità di raccontare la complessità delle relazioni attraverso lo sguardo limpido e ironico che li caratterizza fin dagli esordi. La band, nota per la scrittura brillante, l’attenzione alle tematiche sociali e un linguaggio musicale fuori dagli schemi, firma un brano che si inserisce nel solco del loro percorso ma con una maturità nuova.

Il singolo affronta una dimensione intima e quotidiana, lontana dagli eroismi romantici e dalle estetiche levigate tipiche dei social. Il centro della narrazione è una coppia “normale”, immersa nei piccoli inciampi e nelle micro-alleanze che rendono solido un legame: dividere bollette e ansie, condividere spazi imperfetti, sostenersi senza clamori. La canzone diventa così una riflessione sul valore dell’ordinario, sull’idea che la felicità possa germogliare proprio nelle frazioni, negli equilibri imperfetti del “fare a metà”.

Questa poetica semplice si innesta nel percorso del loro ultimo progetto discografico L’amore è tutto, di cui il nuovo brano rappresenta la naturale chiusura. Dopo tre anni di scrittura e di lavoro sul concetto di amore nelle sue molteplici forme, Facciamo a metà arriva come il capitolo conclusivo: una dichiarazione che riconosce la forza dei gesti semplici e la potenza delle relazioni costruite con lentezza.

Negli ultimi giorni la band ha anticipato l’uscita con una serie di sorprese dal vivo, piccoli momenti condivisi con alcuni fan. Un gesto coerente con il loro modo di vivere la musica come esperienza collettiva e quotidiana, più vicina alle persone che ai grandi palchi.

