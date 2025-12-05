La giornata di sabato 6 dicembre 2025 a Torino sarà dominata da un solido campo di alta pressione, responsabile di un cielo sereno o poco nuvoloso per l’intero arco delle 24 ore. Le temperature rimarranno tipicamente invernali, con una minima di 3°C e una massima di 10°C, mentre lo zero termico salirà fino a 2361 metri, segno di un’atmosfera stabile e asciutta. Non sono previste precipitazioni e i venti saranno assenti sia al mattino sia nel pomeriggio, favorendo condizioni ideali per spostamenti e attività all’aperto.

Mattino: cielo limpido e aria fredda

Il sabato torinese si aprirà con cieli sereni o poco nuvolosi, una luminosità diffusa e un clima freddo ma secco. La totale assenza di vento contribuirà a un’atmosfera calma e stabile, mentre l’aria tersa renderà ben visibile la corona alpina che circonda la città. Si tratterà di un avvio di giornata tipicamente invernale, ideale per chi deve mettersi in viaggio o programmare attività all’aperto.

Pomeriggio: stabilità atmosferica e sole diffuso

Nel pomeriggio la situazione atmosferica non subirà variazioni significative: il cielo resterà in prevalenza sereno, con qualche innocua velatura solo nelle ore finali. La totale assenza di ventilazione e l’azione dell’alta pressione favoriranno un clima stabile e tranquillo. Le temperature, pur contenute, risulteranno gradevoli per il periodo grazie anche alla piena irradiazione solare.

Sera: velature in arrivo ma nessun peggioramento

La serata vedrà il transito di stratificazioni alte, ma senza implicazioni sul fronte delle precipitazioni. Il cielo si presenterà ancora sereno o leggermente velato, con clima freddo ma non rigido. La stabilità proseguirà per tutta la notte, consolidando un inizio di weekend all’insegna del bel tempo.

Tendenza meteo

Domenica 7 dicembre: giornata stabile, cielo sereno e clima freddo al mattino.

giornata stabile, cielo sereno e clima freddo al mattino. Lunedì 8 dicembre: condizioni ancora asciutte, possibili velature e temperature stabili.

condizioni ancora asciutte, possibili velature e temperature stabili. Martedì 9 dicembre: atmosfera tranquilla con poche nubi e prevalenza di sole.

