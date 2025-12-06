Seguici su

Alessandria si illumina: l’albero di Natale Paglieri accende Piazza della Libertà

Tradizione e comunità si incontrano nel cuore della città
Alessia Serlenga

Pubblicato

4 secondi fa

il

ALESSANDRIA – Anche quest’anno l’albero di Natale donato dal Gruppo Paglieri ha acceso Piazza della Libertà, segnando l’inizio delle festività cittadine e consolidando il legame tra l’azienda alessandrina e la comunità locale. Decorato con giochi di luce e addobbi che richiamano i colori iconici Paglieri, l’albero diventerà simbolo di comunità e punto di riferimento per cittadini e visitatori durante tutto il periodo natalizio.

Per approfondire:

L’accensione si inserisce nel programma Alessandria si illumina – Natale 2025, promosso dal Comune, che animerà il centro storico con mercatini, spettacoli, musica, laboratori per bambini e intrattenimento per le famiglie.

L’obiettivo è trasformare la città in un luogo di incontro, partecipazione e magia condivisa, valorizzando piazze e vie attraverso un percorso luminoso integrato con tutte le iniziative natalizie.

