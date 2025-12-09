La giornata di mercoledì 10 dicembre 2025 a Torino sarà dominata da un contesto di alta pressione particolarmente solida, responsabile di condizioni meteorologiche stabili, assolate e asciutte sull’intero Piemonte. La città potrà contare su un cielo limpido, privo di fenomeni, con una luminosità pienamente invernale ma mitigata da temperature leggermente sopra la media del periodo. La colonnina di mercurio oscillerà tra una minima di 3°C e una massima di 13°C, mentre lo zero termico salirà fino a 3180 metri, segnale evidente di una massa d’aria molto mite in quota. I venti saranno deboli, provenienti da Sud per quasi tutta la giornata, e non sono previste allerte meteo.

Mattino: sole protagonista e aria frizzante

La mattinata si aprirà con cielo sereno e visibilità ottima su tutta l’area metropolitana. Le temperature resteranno rigide – attorno ai 3°C – ma l’assenza di umidità e la presenza dell’alta pressione renderanno la percezione del freddo meno intensa. I venti si manterranno deboli da Sud, senza disturbi ai trasporti o alla qualità dell’aria.

Pomeriggio: clima piacevole e massime in aumento

Nel pomeriggio Torino vivrà la fase più mite della giornata. I cieli resteranno ampiamente sereni, con solo qualche sottile velatura di passaggio non significativa. Le temperature massime raggiungeranno i 13°C, valore elevato per la prima metà di dicembre, favorito dal contributo dell’aria calda in quota. La stabilità resterà totale, con venti debolissimi meridionali che manterranno una situazione meteorologica estremamente tranquilla.

Sera: cielo limpido e ritorno del freddo

La serata si manterrà serena, con temperature in rapido calo verso valori prossimi ai 5–6°C. L’influenza anticiclonica continuerà a garantire un contesto privo di precipitazioni e perfettamente stabile, ideale per eventi e spostamenti nelle ore notturne.

Tendenza meteo

Giovedì 11 dicembre: ancora soleggiato, qualche leggera velatura innocua.

ancora soleggiato, qualche leggera velatura innocua. Venerdì 12 dicembre: stabile, cieli sereni o poco nuvolosi.

stabile, cieli sereni o poco nuvolosi. Sabato 13 dicembre: prosegue la fase anticiclonica: tempo pienamente soleggiato.

