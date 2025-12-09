Basket, Serie A: nel posticipo di lunedì 8 dicembre Bertram sconfitta a Bologna: finisce 92-77

BOLOGNA – Posticipo della decima giornata dominato dalla Virtus. Derthona a bocca asciutta alla Virtus Arena di Bologna: Virtus Olidata – Bertram finisce 92-77 (20-20, 48-35, 80-57) nella gara giocata ieri sera, lunedì 8 dicembre.

Dopo la prima sconfitta interna in regular season con l’Umana Reyer Venezia e la sosta delle Nazionali, non arriva la risposta da parte della Bertram Derthona Tortona. L’inizio degli ospiti, però, è incoraggiante, con un primo parziale di 7-0 e 11-7 a metà primo quarto. Nonostante il terzo fallo di Vital a 3:35, il Derthona non demorde, con la Virtus che trova il 20-20 solo con una tripla sulla sirena di Carsen Edwards, che trova prima il tabellone e poi la retina.

Il match si è spezzato nel secondo quarto grazie ad un break di 20-3 che ha permesso a Bologna di passare dal -4 al +13 sul 44-31; nella ripresa poi la Virtus ha dilagato, toccando anche il +28 (87-59) nel quarto periodo. Inarrestabile Morgan, autore di 19 punti, bene anche Edwards con 13 e Alston con 11, mentre brillano Niang e Diouf, di fronte al ct della Nazionale Luca Banchi: il lungo firma una doppia doppia da 15 punti e 12 rimbalzi mentre l’ex Trento segna 14 punti, 9 rimbalzi e anche 5 assist (sui 26 totali della squadra). Per Tortona una serata difficile al tiro (36% da due, 35% da tre), e non bastano i 14 punti di Vital – top scorer della squadra ieri sera – e i 12 con 7 rimbalzi di Olejniczak.

I tortonesi sono al terzo stop nelle ultime quattro gare e rimangono fermi in classifica a 12 punti. Bologna aggancia Brescia in vetta alla classifica con 18 punti, nella serata dedicata al leggendario ex capitano Marco Belinelli, premiato dal patron Massimo Zanetti prima della gara. Tra gli ospiti, era presente anche Achille Polonara: per lui, applausi e tanto affetto dei tifosi al momento dell’ingresso sul campo, poi l’abbraccio caloroso e sentito con Belinelli.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese