Si finge la figlia malata e fa consegnare gioielli a due sconosciuti: ancora truffe agli anziani a Cossato

A Cossato un’anziana di 88 anni è stata truffata da finti emissari che si spacciavano per la figlia malata. Indagano i carabinieri

COSSATO – Un’anziana signora di 88 anni di Cossato ha ricevuto una chiamata da un truffatrice che si è finta la figlia malata di tumore per far consegnare i gioielli che ha in casa a due sconosciuti per un presunto acquisto di medicine molto costose.

La pensionata, ignara del tranello e investita dal fiume di parole ha fatto ciò che ha pensato fosse giusto. Ma solo quando si è resa conto dell’assurdità della situazione, ha chiamato la figlia, residente a Borgomanero, scoprendo il fattaccio.

Solo allora sono stati chiamati i carabinieri che stanno cercando di rintracciare i due sconosciuti che hanno portato via i gioielli.

 

