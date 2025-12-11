Si finge la figlia malata e fa consegnare gioielli a due sconosciuti: ancora truffe agli anziani a Cossato

COSSATO – Un’anziana signora di 88 anni di Cossato ha ricevuto una chiamata da un truffatrice che si è finta la figlia malata di tumore per far consegnare i gioielli che ha in casa a due sconosciuti per un presunto acquisto di medicine molto costose.

La pensionata, ignara del tranello e investita dal fiume di parole ha fatto ciò che ha pensato fosse giusto. Ma solo quando si è resa conto dell’assurdità della situazione, ha chiamato la figlia, residente a Borgomanero, scoprendo il fattaccio.

Solo allora sono stati chiamati i carabinieri che stanno cercando di rintracciare i due sconosciuti che hanno portato via i gioielli.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese