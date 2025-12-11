Samantha Cristoforetti ha incontrato gli studenti di 20 scuole al teatro Colosseo di Torino

TORINO – Questa mattina al teatro Colosseo di Torino gli studenti di decine di scuole torinesi hanno incontrato l’astronauta italiana Samantha Cristoforetti. La platea era composta da 1.500 ragazzi provenienti da 20 istituti in occasione del festival “Giovedì Scienza”.

La prima volta che sono partita, quando si sono accesi i motori, ho avuto un’esplosione di gioia, ero felice, in pace col mondo e mi sono goduta il momento – ha detto l’astronauta – E la prima volta che ho visto la Terra dall’alto è stata un’esperienza immediata di bellezza, ma con quell’intensità di sapere che era il punto di arrivo di una cosa per cui hai lavorato tanto. Qualunque sia il vostro sogno, qualunque sarà il vostro lavoro, vi auguro davvero di fare questa esperienza”.

“Astrosamantha” è stata selezionata come astronauta ESA nel maggio 2009, nel 2014 è partita per lo spazio dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakhistan, tornando sulla Terra nel 2015, dopo aver trascorso 200 giorni nello spazio. La missione, chiamata Futura, è stata la seconda opportunità di volo di lunga durata dell’Agenzia Spaziale Italiana e l’ottava per un astronauta ESA. AI ragazzi torinesi ha raccontato la sua esperienza e soprattutto un sacco di aneddoti e curiosità, come il modo di cucinare una torta nello spazio, il riadattamentodel corpo alla gravità e il galleggiamento nella navicella.

