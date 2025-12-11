Questo sabato decollerà il primo volo Torino-Liverpool

TORINO – Ryanair ha annunciato oggi (giovedì 11 dicembre) che il primo volo della sua nuova rotta invernale 2025 Torino-Liverpool decollerà questa settimana, sabato 13 dicembre. Sarà disponibile 1 volo a settimana per questa stagione invernale 2025/2026.

Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport ha commentato: “Siamo felici che Ryanair avvii il nuovo volo Torino-Liverpool per la stagione invernale 2025/2026. Con l’aggiunta di questa nuova destinazione, saranno 7 gli aeroporti del Regno Unito collegati direttamente a Torino da Ryanair, confermando l’importanza di questo mercato per il nostro territorio. La crescita di Ryanair sul nostro scalo, con l’aggiunta del terzo aeromobile in base, ci consente di offrire ai nostri passeggeri non solo nuove mete, ma l’inverno più ricco di sempre: moltissime destinazioni servite, come Londra Stansted, Madrid, Dublino, Porto, Brussels Charleroi, Copenaghen, Malta, Marrakech e Siviglia registrano infatti forti aumenti nelle frequenze settimanali”.

