Loranzè, fermato in auto: scoperti 5 kg di cocaina nascosti nel bocchettone dell’aria

LORANZÉ – Un uomo è stato fermato da una pattuglia mentre percorreva in auto la Provinciale 222 a. Il presunto spacciatore è un sessantacinquenne già noto alle forze dell’ordine, motivo per cui è stato fermato.

Durante la fase di controllo, i militari hanno trovato una mazza in legno ed una frusta “nervo di bue”, oggetti che sono costati una prima una denuncia al conducente. La reazione agitata dell’uomo ha spinto gli operatori a procedere con controlli più approfonditi. Ispezionando l’interno dell’auto, i Carabinieri hanno individuato un nascondiglio ricavato nel bocchettone di aerazione: all’interno erano riposte due buste sigillate contenenti circa cinque chili di cocaina, oltre a 1.200 euro in contanti e due telefoni cellulari. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Nella seconda fase e successiva perquisizione domiciliare i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato altrettanta sostanza stupefacente (42 grammi di crack e 5 grammi di marijuana) nascosta all’interno di un cuscino, oltre al bilancino di precisione.

L’uomo è stato arrestato e tradotto al carcere di Ivrea, indiziato dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

