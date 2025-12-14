CittadiniLavoroPiemonte
L’Arma dei Carabineri recluta: 65 nuovi allievi ufficiali
Il concorso è aperto ai cittadini italiani tra i 17 e i 22 anni; tempo fino al 9 gennaio per inoltrare la domanda.
TORINO – L’Arma dei Carabinieri apre le porte a una nuova generazione di ufficiali. È stato pubblicato il concorso per il reclutamento di 65 Allievi Ufficiali in servizio permanente, un’opportunità che unisce formazione universitaria, carriera militare e responsabilità operative al servizio dello Stato.
Le domande possono essere presentate online fino al 9 gennaio attraverso il sito ufficiale dell’Arma, nella sezione dedicata ai concorsi. Un percorso selettivo che guarda a chi sogna una professione fondata su disciplina e costanza, oltre che senso del dovere.
Chi può partecipare e come funziona la selezione
Il concorso è aperto ai cittadini italiani tra i 17 e i 22 anni, in possesso del diploma di scuola superiore o in grado di conseguirlo entro l’anno scolastico 2025/2026. Dopo la candidatura online, gli aspiranti ufficiali affronteranno una serie di prove che vanno dalla preselezione scritta alle verifiche di efficienza fisica, dagli accertamenti psico-attitudinali fino al tirocinio finale.
I vincitori del concorso accederanno al 208° Corso dell’Accademia Militare di Modena, avviando un percorso formativo di cinque anni che unisce studi militari e universitari.
La formazione proseguirà poi alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, con un indirizzo giuridico-amministrativo che porterà al conseguimento della laurea magistrale in Giurisprudenza.
Al termine del percorso, gli allievi diventeranno ufficiali dell’Arma con il grado di Tenente, pronti a ricoprire incarichi di comando e responsabilità nelle diverse articolazioni territoriali e specialistiche dei Carabinieri.
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese