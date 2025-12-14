Costadoro in lutto: addio a Duccio Abbo, figura storica del caffè torinese

TORINO – La città perde una delle sue figure imprenditoriali più rappresentative. Costadoro S.p.A. ha annunciato con profondo cordoglio la scomparsa di Duccio Abbo, Presidente Onorario e protagonista fondamentale della storia dell’azienda torinese del caffè.

Abbo è stato uno dei principali artefici del percorso di crescita di Costadoro, realtà fondata nel 1890 in via Pietro Micca come piccola torrefazione artigianale e divenuta, nel corso di oltre un secolo, un marchio riconosciuto in Italia e all’estero. Un passaggio decisivo avviene nel 1979, quando dalla fusione tra Costadoro, Fratelli Trombetta & C. e Caffè Abbo nasce l’attuale Costadoro S.p.A., dando forma a un progetto industriale solido e ambizioso.

Negli anni Novanta l’azienda compie un ulteriore salto di qualità, trasformandosi in un’impresa moderna e strutturata grazie all’introduzione di nuove tecnologie produttive e al trasferimento degli stabilimenti nella sede di Lungo Dora Colletta, a Torino. Con l’arrivo del nuovo millennio prende avvio il ricambio generazionale e un’importante fase di internazionalizzazione, con l’apertura di filiali commerciali in Francia, Spagna e Regno Unito e una rete di concessionari diffusa in Europa, Stati Uniti, Russia ed Estremo Oriente.

In questo percorso, Duccio Abbo ha avuto un ruolo determinante, contribuendo a consolidare Costadoro come punto di riferimento nel settore del caffè di qualità. La sua visione, unita a una profonda conoscenza tecnica e commerciale, ha lasciato un segno duraturo nell’identità dell’azienda.

