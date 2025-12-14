Limone Piemonte: Apertura della stagione invernale

LIMONE PIEMONTE – Si accendono ufficialmente i riflettori sulla stagione invernale 2025/2026 e la città lo fa con una serata che racconta molto più di una semplice apertura delle piste. Addentrandoci nei dettagli della serata di ieri, al Teatro Alla Confraternita il paese ha celebrato lo sci e lo sport davanti a una sala gremita, confermando la volontà di tornare protagonista tra le località alpine di riferimento.

L’evento ha segnato simbolicamente una ripartenza attesa, favorita anche da un dato concreto: le piste già aperte da novembre, cosa che non accadeva da anni. Segno di concreta volontà.

Sul palco, accanto alle istituzioni, si sono alternati volti simbolo dello sport italiano. Da Marta Bassino, ambasciatrice naturale delle nevi cuneesi, a Ivan Zaytsev, passando per due icone come Stefania Belmondo e Flavio Briatore, premiati con il “Limone d’Oro” per aver portato il nome nel mondo. Riconoscimenti anche al movimento sportivo locale, con l’omaggio a Gabriele Costamagna e Mario Castellino, esempi di resilienza e rinascita.

Lo sguardo ora è tutto rivolto ai prossimi mesi. Con la riapertura del Tunnel del Tenda, nuovi investimenti sugli impianti, strutture rinnovate e una proposta che unisce sci, accoglienza e intrattenimento, Limone Piemonte si prepara a vivere un inverno da protagonista.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese