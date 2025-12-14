Piossasco, incidente di caccia: ferito un uomo di 59 anni

PIOSSASCO – Forse un incidente di caccia quello che è avvenuto oggi nei pressi del comune di Piossasco e che ha coinvolto un uomo di 59 anni.

Intorno a mezzogiorno, l’uomo ha riportato una ferita a un piede. I soccorsi del 118 sono intervenuti tempestivamente sul posto e hanno disposto il trasporto in elicottero all’ospedale CTO di Torino, dove è stato affidato alle cure dei sanitari.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla dinamica dell’accaduto e sono in corso gli accertamenti per chiarire le circostanze dell’episodio.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese