Piossasco, incidente di caccia: ferito un uomo di 59 anni

È stato soccorso dal 118 e trasportato in elicottero al CTO di Torino.

PIOSSASCO – Forse un incidente di caccia quello che è avvenuto oggi nei pressi del comune di Piossasco e che ha coinvolto un uomo di 59 anni.

Intorno a mezzogiorno, l’uomo ha riportato una ferita a un piede. I soccorsi del 118 sono intervenuti tempestivamente sul posto e hanno disposto il trasporto in elicottero all’ospedale CTO di Torino, dove è stato affidato alle cure dei sanitari.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla dinamica dell’accaduto e sono in corso gli accertamenti per chiarire le circostanze dell’episodio.

