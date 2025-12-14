Inventa un nome di fantasia davanti alla polizia: arrestato 34enne irreperibile dal 2018

TORINO – Quando i poliziotti della Volante hanno bussato alla porta, nel cuore della notte, l’uomo ha provato a sviare il controllo fornendo un nome di fantasia e dichiarando di non avere con sé alcun documento. Ma il tentativo di eludere l’identificazione è durato poco.

La dinamica notturna

L’intervento è scattato intorno alle 2.30 del mattino in una palazzina di case Atc in zona Mirafiori dopo una segnalazione che indicava l’occupazione abusiva di un alloggio rimasto vuoto in seguito al decesso dei precedenti assegnatari. Giunti sul posto, gli agenti hanno notato segni di forzatura sulla porta d’ingresso, confermando i sospetti.

All’interno dell’appartamento vivevano un uomo di 34 anni e la madre. Durante gli accertamenti, l’uomo ha continuato a fornire generalità non corrispondenti al vero, ma le verifiche successive hanno permesso di risalire alla sua reale identità. È emerso così che risultava irreperibile dal 2018, dopo essersi allontanato dagli arresti domiciliari a cui era sottoposto.

Sul suo conto pendeva inoltre un ordine di carcerazione emesso lo scorso marzo dalla Procura di Asti. Il 34enne deve scontare un cumulo di pene pari a sette anni e sette mesi, oltre a due anni e cinque mesi, per reati contro il patrimonio commessi nel 2018.

Conclusi gli accertamenti, l’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Torino.

