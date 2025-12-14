Escursionista di Pino Torinese muore a Traversella dopo una caduta

TRAVERSELLA – Tragedia nel pomeriggio di oggi, domenica 14 dicembre 2025, sulle montagne di Traversella. Una donna italiana di 64 anni, residente a Pino Torinese, ha perso la vita durante un’escursione dopo essere precipitata in un dirupo.

L’incidente è avvenuto sotto la cima del Monte Vailet. Secondo una prima ricostruzione, l’escursionista sarebbe scivolata su un tratto di terreno sdrucciolevole, arrestando la caduta circa cento metri più a valle. A lanciare l’allarme è stato il compagno di escursione, che ha assistito alla scena e ha tentato di prestare i primi soccorsi.

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso con le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e i sanitari del 118 Azienda Zero. Nonostante i tentativi di rianimazione, per la donna non c’è stato nulla da fare. I carabinieri della compagnia di Ivrea stanno svolgendo gli accertamenti di competenza. Il compagno di escursione è stato recuperato illeso.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++

