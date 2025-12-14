Multa a Telethon a Chivasso: 160 euro per aver montato un gazebo in anticipo

CHIVASSO – 160 euro da sborsare nel pieno del periodo natalizio, e a farne le spese sono stati i volontari della Fondazione Telethon a Chivasso. La polizia locale ha sanzionato l’associazione per occupazione di suolo pubblico dopo il montaggio anticipato di un gazebo destinato alla raccolta fondi.

Secondo quanto accertato, la struttura era stata installata nel pomeriggio di venerdì, mentre l’autorizzazione comunale prevedeva l’allestimento solo a partire da sabato. Una differenza di poche ore che è bastata a far scattare la sanzione amministrativa.

A intervenire sull’episodio è il coordinatore provinciale di Telethon, Renato Dutto, che sceglie toni pacati e istituzionali. «Formalmente hanno ragione, non contestiamo la multa e non presenteremo ricorso», spiega, pur lasciando trasparire una certa amarezza per l’accaduto. «Si cerca un po’ il pelo nell’uovo», ha aggiunto, concludendo con tono ironico al comando della polizia municipale in vista delle festività natalizie.

Resta il dispiacere per una sanzione che colpisce un’iniziativa di solidarietà molto sentita anche in Piemonte, dove ogni anno migliaia di volontari si mobilitano per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare.

