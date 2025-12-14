CronacaTorino
Trovato morto nel suo appartamento a Mirafiori: si presume una fuga di monossido
Ogni tentativo di soccorso è stato vano.
TORINO – Seconda spiacevole notizia che ci perviene dalla zona di Mirafiori, dopo lo sfratto di un abusivo nella notte.
Un uomo di 66 anni è stato trovato morto in tarda mattinata nel suo appartamento, sito in via Poma 11 a Torino. Pare che il decesso sia stato provocato da una fuga di gas monossido di carbonio, il cui responso definitivo verrà fornito del medico legale nelle prossime ore.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Azienda Zero e i vigili del fuoco del distaccamento di Grugliasco Allamano. Ogni tentativo è stato vano.
Sull’accaduto indagheranno gli agenti della polizia di Stato.
+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese