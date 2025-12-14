Seguici su

CronacaTorino

Trovato morto nel suo appartamento a Mirafiori: si presume una fuga di monossido

Ogni tentativo di soccorso è stato vano.

Chiara Scerba

Pubblicato

4 secondi fa

il

Ambulanza

TORINO – Seconda spiacevole notizia che ci perviene dalla zona di Mirafiori, dopo lo sfratto di un abusivo nella notte.

Per approfondire:

Un uomo di 66 anni è stato trovato morto in tarda mattinata nel suo appartamento, sito in via Poma 11 a Torino. Pare che il decesso sia stato provocato da una fuga di gas monossido di carbonio, il cui responso definitivo verrà fornito del medico legale nelle prossime ore.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Azienda Zero e i vigili del fuoco del distaccamento di Grugliasco Allamano. Ogni tentativo è stato vano.

Sull’accaduto indagheranno gli agenti della polizia di Stato.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *