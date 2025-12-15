Chiama i carabinieri e poi li investe con l’auto: gravissimo un militare ad Aosta

AOSTA – Un carabiniere è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato investito da un’automobilista in un parcheggio a Lillaz di Cogne. L’automobilista, una donna di 41 anni, è stata tratta in arresto.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la conducente avrebbe contattato il 112 nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 15 dicembre, segnalando problemi con la propria auto. All’arrivo della pattuglia, per cause ancora al vaglio degli investigatori, la donna avrebbe improvvisamente messo in marcia il veicolo, investendo il carabiniere e schiacciandolo contro un muro. Dopo l’impatto, il militare sarebbe stato colpito nuovamente dalla macchina in retromarcia.

La donna avrebbe quindi tentato per due volte di investire anche un secondo collega del carabiniere investito, che è però riuscito a evitare lo scontro ed è rimasto illeso.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto l’elisoccorso, che ha trasportato il carabiniere all’ospedale “Parini” di Aosta. Il militare è ricoverato in rianimazione a seguito delle numerose fratture riportate.

Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto e le motivazioni che hanno portato all’aggressione.

