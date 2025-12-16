Rete di spaccio scoperta e smontata dalla Polizia tra Vercelli e Casale, 5 misure cautelari

CASALE MONFERRATO – La Polizia ha ricostruito una intensa attività di spaccio tra Borgo Vercelli, Casale Monferrato e Pontestura. A conclusione di un’indagine iniziata nel maggio 2024, su disposizione della Procura di Vercelli, la Polizia ha eseguito ieri, 15 dicembre, 5 misure cautelari nei confronti di soggetti indiziati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, tre dei quali si trovano in carcere a Vercelli.

Le perquisizioni domiciliari della Squadra Mobile – effettuate nelle abitazioni dei cinque arrestati e di altri tre indagati a piede libero – hanno portato al sequestro di hashish, bilancini di precisione, oltre 17mila euro in contanti e 3 orologi di lusso, marchio Rolex. La rete di distribuzione dello stupefacente, ricostruite dai poliziotti, aveva base a Casale Monferrato (AL).

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese