In Piemonte arrivano pioggia e neve, attenzione a possibili criticità

TORINO – Il Piemonte si prepara a una giornata di maltempo intenso martedì 16 dicembre, con precipitazioni diffuse e neve fino a quote molto basse su Cuneese e Langhe. A lanciare l’allerta è il meteorologo Andrea Vuolo, che segnala come una perturbazione atlantica in arrivo determinerà fenomeni significativi su tutta la regione.

Secondo le previsioni, le piogge inizieranno già nella tarda serata di lunedì 15 e continueranno fino alle prime ore di mercoledì 17 dicembre, con intensità moderata o forte, localmente molto forte soprattutto lungo le zone di confine con la Liguria. Gli accumuli totali potranno variare tra 20 e 40 millimetri, con punte fino a 60-70 millimetri tra Alpi Liguri e Appennino alessandrino e possibili massimi di 100 millimetri sui crinali. I forti ratei precipitativi potrebbero determinare criticità idrogeologiche e un elevato pericolo valanghe in alta quota nel Cuneese.

Neve: quota e accumuli

L’arrivo della perturbazione porterà anche abbondanti nevicate sulle Alpi piemontesi. La quota neve sarà molto variabile: tra 500 e 700 metri in Canavese, Lanzo, Susa e Pinerolese, fino a 800-1.200 metri sull’alto Piemonte. Sul basso Piemonte, tra tarda notte e mattinata di martedì, la neve potrebbe scendere fino a 250-300 metri in Langhe, Acquese e Ovadese, con episodi di neve mista a pioggia o gelicidio su alcune valli.

Gli accumuli previsti sono importanti: 10-15 centimetri tra i 1.000 e 1.500 metri, 20-40 centimetri sopra i 1.600-2.000 metri, con picchi fino a 50-80 centimetri tra Alpi Marittime e Liguri e localmente vicino ai 100 centimetri sopra i 1.600-1.800 metri, in particolare sulle località sciistiche di Prato Nevoso, Artesina e Limone Piemonte. A bassa quota, entro la tarda mattinata, si attendono 5-10 centimetri a Cuneo città, 10-20 centimetri tra Monregalese e Cebano dai 400-500 metri, e fino a 30 centimetri tra i 700 e 800 metri in alte Langhe e valli circostanti.

Attenzione alla viabilità

La combinazione di pioggia e neve, soprattutto a quote di medio-alta collina o bassa montagna, potrà causare disagi alla viabilità già nelle prime ore del pomeriggio di martedì, prima che la quota neve tenda a risalire nel corso della giornata.

Le autorità raccomandano prudenza in montagna e sulle strade e invitano a monitorare costantemente l’evoluzione meteo nelle prossime ore.

