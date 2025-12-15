Seguici su

MeteoPiemonte

In Piemonte arrivano pioggia e neve, attenzione a possibili criticità

L’arrivo della perturbazione porterà anche abbondanti nevicate sulle Alpi piemontesi

Gabriele Farina

Pubblicato

7 secondi fa

il

TORINO – Il Piemonte si prepara a una giornata di maltempo intenso martedì 16 dicembre, con precipitazioni diffuse e neve fino a quote molto basse su Cuneese e Langhe. A lanciare l’allerta è il meteorologo Andrea Vuolo, che segnala come una perturbazione atlantica in arrivo determinerà fenomeni significativi su tutta la regione.

Per approfondire:

Secondo le previsioni, le piogge inizieranno già nella tarda serata di lunedì 15 e continueranno fino alle prime ore di mercoledì 17 dicembre, con intensità moderata o forte, localmente molto forte soprattutto lungo le zone di confine con la Liguria. Gli accumuli totali potranno variare tra 20 e 40 millimetri, con punte fino a 60-70 millimetri tra Alpi Liguri e Appennino alessandrino e possibili massimi di 100 millimetri sui crinali. I forti ratei precipitativi potrebbero determinare criticità idrogeologiche e un elevato pericolo valanghe in alta quota nel Cuneese.

Neve: quota e accumuli

L’arrivo della perturbazione porterà anche abbondanti nevicate sulle Alpi piemontesi. La quota neve sarà molto variabile: tra 500 e 700 metri in Canavese, Lanzo, Susa e Pinerolese, fino a 800-1.200 metri sull’alto Piemonte. Sul basso Piemonte, tra tarda notte e mattinata di martedì, la neve potrebbe scendere fino a 250-300 metri in Langhe, Acquese e Ovadese, con episodi di neve mista a pioggia o gelicidio su alcune valli.

Gli accumuli previsti sono importanti: 10-15 centimetri tra i 1.000 e 1.500 metri, 20-40 centimetri sopra i 1.600-2.000 metri, con picchi fino a 50-80 centimetri tra Alpi Marittime e Liguri e localmente vicino ai 100 centimetri sopra i 1.600-1.800 metri, in particolare sulle località sciistiche di Prato Nevoso, Artesina e Limone Piemonte. A bassa quota, entro la tarda mattinata, si attendono 5-10 centimetri a Cuneo città, 10-20 centimetri tra Monregalese e Cebano dai 400-500 metri, e fino a 30 centimetri tra i 700 e 800 metri in alte Langhe e valli circostanti.

Attenzione alla viabilità

La combinazione di pioggia e neve, soprattutto a quote di medio-alta collina o bassa montagna, potrà causare disagi alla viabilità già nelle prime ore del pomeriggio di martedì, prima che la quota neve tenda a risalire nel corso della giornata.

Le autorità raccomandano prudenza in montagna e sulle strade e invitano a monitorare costantemente l’evoluzione meteo nelle prossime ore.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *