Rischio idrogeologico e neve: allerta gialla su alcune zone del Piemonte

TORINO – Dopo un fine settimana con temperature anomale e che ben poco hanno a che fare con l’inverno, le cose stanno per cambiare. Come già anticipato, sul Piemonte è in arrivo un’intensa perturbazione di origine atlantica con precipitazioni su tutto il Nordovest dell’Italia, anche intense sul Piemonte nella giornata di martedì 16 dicembre.

Per questo, Arpa Piemonte ha emesso una allerta gialla per rischio idrogeologico e neve sulle zone del Piemonte meridionale (zone E,F,G, H ed M). Prime precipitazioni stasera sul settore sud in estensione a tutta la regione domani mattina con valori moderati diffusi, forti sul basso Piemonte con picchi molto forti sull’Appennino; attenuazione dal pomeriggio a partire da ovest.

Livello delle nevicate sui 400 m su Cuneese, Langhe e Monferrato, a quote collinari altrove e sui 1200 m sull’Appennino orientale con locale gelicidio.

