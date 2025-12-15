Seguici su

MeteoPiemonte

Rischio idrogeologico e neve: allerta gialla su alcune zone del Piemonte

In arrivo una perturbazione atlantica

Pubblicato

37 secondi fa

il

TORINO – Dopo un fine settimana con temperature anomale e che ben poco hanno a che fare con l’inverno, le cose stanno per cambiare. Come già anticipato, sul Piemonte è in arrivo un’intensa perturbazione di origine atlantica con precipitazioni su tutto il Nordovest dell’Italia, anche intense sul Piemonte nella giornata di martedì 16 dicembre.

Per approfondire:

Per questo, Arpa Piemonte ha emesso una allerta gialla per rischio idrogeologico e neve sulle zone del Piemonte meridionale (zone E,F,G, H ed M). Prime precipitazioni stasera sul settore sud in estensione a tutta la regione domani mattina con valori moderati diffusi, forti sul basso Piemonte con picchi molto forti sull’Appennino; attenuazione dal pomeriggio a partire da ovest.

Livello delle nevicate sui 400 m su Cuneese, Langhe e Monferrato, a quote collinari altrove e sui 1200 m sull’Appennino orientale con locale gelicidio.

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *