TORINO – La giornata di martedì 16 dicembre 2025 si annuncia fortemente perturbata su Torino, interessata dal transito di una area di bassa pressione che porterà cieli molto nuvolosi o coperti e piogge diffuse per gran parte della giornata. Un contesto meteorologico tipicamente invernale, caratterizzato da temperature basse, elevata umidità e condizioni poco favorevoli alle attività all’aperto.
Mattino: piogge continue e cielo chiuso
Le prime ore del giorno vedranno Torino avvolta da una copertura nuvolosa compatta, con precipitazioni deboli ma continue già dal mattino. Le piogge non assumeranno carattere di forte intensità, ma la loro persistenza porterà a un accumulo complessivo stimato intorno ai 21 millimetri nell’arco dell’intera giornata. Le temperature minime si manterranno attorno ai 4°C, mentre i venti moderati da Nordovest contribuiranno a rendere l’atmosfera fredda e poco confortevole, soprattutto nelle ore mattutine.
Pomeriggio: clima freddo e precipitazioni intermittenti
Nel corso del pomeriggio la situazione meteorologica resterà sostanzialmente invariata. Il cielo continuerà a presentarsi coperto, con piogge intermittenti alternate a brevi pause asciutte. La temperatura massima non supererà i 6°C, confermando un quadro termico decisamente sotto la media stagionale recente. Lo zero termico si porterà attorno ai 1200 metri, favorendo nevicate sui rilievi alpini e un progressivo raffreddamento delle masse d’aria anche in pianura.
Sera: fenomeni in attenuazione
In serata è attesa una graduale attenuazione delle precipitazioni, pur in presenza di cieli ancora molto nuvolosi. Non sono previste allerte meteo, ma resta consigliata prudenza alla guida per strade bagnate, visibilità ridotta e possibili ristagni d’acqua.
Tendenza meteo Torino
- Mercoledì 17 dicembre: tempo variabile, con nubi irregolari e possibili schiarite, clima freddo.
- Giovedì 18 dicembre: nuova instabilità, con aumento della nuvolosità e possibili piogge deboli.
- Venerdì 19 dicembre: condizioni più stabili e soleggiate, con clima in miglioramento.
