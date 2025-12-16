Seguici su

Aumenta il pericolo valanghe nel cuneese

A Frabosa “sono già caduti oltre 80 centimetri di neve fresca solo nella notte”

CUNEO – Crescono le zone a rischio valanghe in Piemonte, a causa della neve che sta cadendo in queste ore. É il cuneese la provincia dove sta nevicando di più e infatti Arpa Piemonte ha alzato il livello di pericolo valanghe da “marcato” a “forte” (grado 4 in una scala di 5). Le valli dove le precipitazioni sono più intense sono la valle Gesso e la valle Stura.

Lo conferma Prato Nevoso ski, la società che gestisce gli impianti di risalita a Frabosa:

Nevicata di eccezionale intensità in corso a Prato Nevoso, dove nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 dicembre sono già caduti oltre 80 centimetri di neve fresca. Le precipitazioni proseguono senza sosta e, secondo le previsioni meteorologiche, l’accumulo complessivo supererà abbondantemente il metro nel corso delle prossime ore.

Nel resto delle montagne piemontesi il pericolo va da debole a moderato (di grado 1 e 2).

Arpa Piemonte, bollettino neve

