Neve abbondante in Piemonte, soprattutto nel Cuneese – FOTO

CUNEO – È tornata abbondante la neve in Piemonte. Tra ieri sera, 15 dicembre, e la mattina di oggi, le precipitazioni nevose hanno interessato finora soprattutto località ad alta quota, sopra i 700 metri sul livello del mare, ma nelle ultime ore la quota neve è scesa su zone collinari o di alta pianura. È il caso di Cuneo, che da questa mattina ha visto prima un discesa di pioggia mista neve, e poi una copiosa nevicata.

Dal Cuneese la neve si sta portando sulle aree del Monregalese e del Cebano dove si segnalano fitte nevicate anche a Mondovì e Ceva dai 300 metri s.l.m. Altrove si segnalano al momento piogge diffuse, localmente forti sul basso Piemonte. In alta quota, oltre 50 cm di neve caduti a Prato Nevoso (CN) alle 9 di mattina.

La neve ha raggiunto anche le Langhe, come dimostra questa immagine da Lequio Berria (CN), a 720m di quota.

Dal canale Andrea Vuolo – Meteo in Piemonte, come sempre prezioso per le segnalazioni, la splendida atmosfera di Limone Piemonte sotto la neve.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese