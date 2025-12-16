CuneoMeteo
Neve abbondante in Piemonte, soprattutto nel Cuneese – FOTO
Come previsto, precipitazioni in tutta la regione, con particolare intensità sull’arco alpino
CUNEO – È tornata abbondante la neve in Piemonte. Tra ieri sera, 15 dicembre, e la mattina di oggi, le precipitazioni nevose hanno interessato finora soprattutto località ad alta quota, sopra i 700 metri sul livello del mare, ma nelle ultime ore la quota neve è scesa su zone collinari o di alta pianura. È il caso di Cuneo, che da questa mattina ha visto prima un discesa di pioggia mista neve, e poi una copiosa nevicata.
Dal Cuneese la neve si sta portando sulle aree del Monregalese e del Cebano dove si segnalano fitte nevicate anche a Mondovì e Ceva dai 300 metri s.l.m. Altrove si segnalano al momento piogge diffuse, localmente forti sul basso Piemonte. In alta quota, oltre 50 cm di neve caduti a Prato Nevoso (CN) alle 9 di mattina.
La neve ha raggiunto anche le Langhe, come dimostra questa immagine da Lequio Berria (CN), a 720m di quota.
Dal canale Andrea Vuolo – Meteo in Piemonte, come sempre prezioso per le segnalazioni, la splendida atmosfera di Limone Piemonte sotto la neve.
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese