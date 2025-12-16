Sicurezza assente e dipendenti in nero: scatta la sospensione per un’azienda di Gattico-Veruno, nel novarese

NOVARA – Mancanza di sicurezza sul lavoro e dipendenti in nero. É ciò che è emerso dal controllo effettuato dalla polizia di Novara a un’azienda del territorio che aveva sede a Revislate di Gattico-Veruno. L’ispezione è nata da alcune segnalazioni arrivate agli agenti, che parlavano di stato precario di gestione dell’attività e il “probabile impiego di dipendenti stranieri non regolari al suo interno”.

In prima battuta sono emerse diverse irregolarità sui macchinari utilizzati dai dipendenti. “Nello specifico veniva riscontrata la mancanza di dispositivi di sicurezza e protezione essenziali da parte degli addetti ai lavori”, spiega la polizia, che poi aggiunge che sono state “riscontrate irregolarità nelle assunzioni del personale a livello contrattualistico, dal momento che alcuni di essi formalmente non risultavano dipendenti, ma di fatto lavoratori in nero.”

La polizia ha disposto la sospensione di impresa, sulla base dell’art. 14 D. Lgs. 81/08 e il titolare dell’azienda è stato denunciato per l’indebita percezione di erogazioni pubbliche. In più, dovrà pagare una multa di 30 mila euro.

