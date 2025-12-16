Ospedale Regina Margherita, la Reale Mutua Basket Torino in visita al reparto di oncologia pediatrica

TORINO – Nel pieno del periodo natalizio il pensiero va a chi ha bisogno di vicinanza, ascolto, condivisione, ma anche spensieratezza e gioco.

Per questo la Reale Mutua Basket Torino ha fatto visita al reparto di oncologia pediatrica dell’Ospedale Regina Margherita, trascorrendo un pomeriggio speciale insieme ai bambini ricoverati e alle loro famiglie.

A rappresentare il club gialloblù erano presenti il capitano Matteo Schina, Marco Cusin, Giovanni Severini e la mascotte Thor. Gli atleti hanno portato regali ai piccoli pazienti, grazie anche al supporto di Reale Mutua e dei dipendenti dell’azienda Argotec, che hanno aderito con grande generosità alla raccolta di giochi da portare all’ospedale.

Un gesto semplice ma sentito, che ha permesso di regalare sorrisi e un momento di leggerezza a chi ogni giorno deve affrontare sfide molto difficili. Reale Mutua Basket Torino desidera ringraziare la Direzione Sanità della Regione Piemonte e tutto il personale sanitario dell’Ospedale Regina Margherita, per l’accoglienza e per il lavoro straordinario che svolgono quotidianamente per i bambini e le loro famiglie. Un pomeriggio lontano dal campo di gioco, ma capace di ricordare quanto lo sport possa essere uno strumento di condivisione, umanità e speranza.

Scrive in una nota il club.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese