AlessandriaAstiCuneoTrasporti
Allerta neve, Trenitalia modifica per la giornata di oggi diverse corse nel Cuneese, nell’Alessandrino e nell’Astigiano
Particolarmente colpita dalle rimodulazioni la linea Fossano – Cuneo – Limone
PIEMONTE – L’allerta meteo dichiarata dalla Protezione civile per oggi, 16 dicembre, ha portato a una riprogrammazione della circolazione dei treni regionali in Piemonte. Si tratta di provvedimenti precauzionali, dato il pericolo dato da possibili nevicate. Alcune corse sono state cancellate, altri sostituite da bus. Le modifiche riguardano le linee:
– Alessandria – S. Giuseppe;
– Fossano – S. Giuseppe;
– Fossano – Cuneo – Limone;
– Savigliano – Saluzzo – Cuneo;
– Asti – Acqui Terme.
Prima cancellazione di giornata, il treno delle 5.45 da Acqui Terme con arrivo a Savona alle 7.19.
Qui il pdf completo fornito da Trenitalia delle corse modificate.
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese