Crolla parte del muro di una casa a Castellazzo Bormida: sei persone evacuate

ALESSANDRIA – Sei persone sono state evacuate a Castellazzo Bormida, in provincia di Alessandria, dopo il crollo di una porzione del muro perimetrale di una casa in via XXV Aprile, davanti ai portici del Municipio. Gli sfollati sono stati ospitati temporaneamente nella sede di Castellazzo Soccorso.

Molti detriti sono caduti in strada, danneggiando anche un’auto in sosta. Secondo la sala operativa provinciale dei Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, il cedimento del muro sarebbe stato causato dalle infiltrazioni d’acqua dovute alle piogge persistenti. I pluviali intasati hanno impedito il corretto deflusso delle acque, compromettendo la stabilità del muro realizzato in terra cruda.

Le operazioni di messa in sicurezza dell’area e di rimozione dei detriti sono state immediatamente avviate per garantire la sicurezza dei residenti e dei passanti.

