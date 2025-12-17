Biella, scoperta casa d’appuntamenti: arrestata una donna

BIELLA – I carabinieri di Biella hanno smantellato una casa di appuntamenti gestita da cinesi nella periferia della città. L’operazione, che ha visto l’impiego di un carabiniere in borghese fingendosi cliente, ha permesso di sorprendere una sessantenne cinese all’ingresso, che ha tentato di offrire soldi e prestazioni sessuali gratuite pur di evitare i controlli.

All’interno dell’appartamento, i militari hanno trovato un uomo e una donna nudi, clienti della casa d’appuntamenti monitorata da tempo a causa del continuo via vai. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati circa 600 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività illecita, numerosi telefoni cellulari utilizzati per gestire gli appuntamenti, materiale erotico e centinaia di preservativi.

La donna responsabile dell’organizzazione dell’attività è stata arrestata con le accuse di sfruttamento della prostituzione, resistenza e istigazione alla corruzione ed è stata trasferita nel carcere di Vercelli.

