Dalla prima fotografia ai viaggi del mondo: la storia di Daniele Paluan

TORINO – Torino, 10 giugno 2003. È qui che nasce Daniele Paluan, sotto il segno dei Gemelli e con una curiosità che, fin dall’infanzia, lo spinge a osservare il mondo con occhi attenti e creativi. Un’infanzia felice e un episodio apparentemente semplice segnano l’inizio di tutto: a soli sei anni riceve la sua prima macchina fotografica per una gita scolastica. È in quel momento che prende forma una passione destinata a crescere e trasformarsi nel tempo.

Negli anni, l’interesse per la fotografia si evolve in qualcosa di più ampio e articolato. Daniele si avvicina al montaggio video, alla creazione di effetti e animazioni, sperimentando in modo amatoriale nuove tecniche per rendere i propri contenuti sempre più coinvolgenti e fruibili. Parallelamente nasce un forte amore per i viaggi e per il mondo del traveling, un universo che diventa fonte continua di ispirazione.

Con il passare del tempo, queste passioni si concretizzano nella realizzazione di foto e video sempre più professionali, spesso legati alle esperienze di viaggio. La tecnologia gioca un ruolo fondamentale in questo percorso, permettendogli di raccontare luoghi, emozioni e atmosfere in modo diretto e autentico. I suoi contenuti gli consentono di farsi conoscere rapidamente sul web, in particolare su Instagram, piattaforma su cui è presente dal 2017, quando era ancora una novità e uno strumento in piena evoluzione.

Consapevole però che il talento e la visibilità sui social non bastano, Daniele decide di affiancare alla passione una formazione solida. Si iscrive così al Politecnico di Torino, intraprendendo il percorso di ingegneria del cinema e dei mezzi di comunicazione. In un mondo sempre più digitale, la sua visione è chiara: per ambire al lavoro dei propri sogni è necessario studiare, approfondire e acquisire competenze concrete.

Nasce poi, anche la decisione di aprire un blog, uno spazio personale dedicato ai viaggi e a tutto ciò che li circonda. Non solo una vetrina, ma una finestra aperta sulle emozioni, sulle sensazioni e sulle storie raccontate attraverso parole e immagini. Un invito diretto ai lettori a scoprire luoghi, curiosità e consigli di viaggio, offerti con semplicità e passione.

Profilo Instagram di Daniele

