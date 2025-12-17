Sciopero aereo, disagi anche per Torino: stop di 4 ore oggi pomeriggio

TORINO – Giornata complicata per chi viaggia in aereo, con possibili ripercussioni anche sull’aeroporto di Torino-Caselle. Oggi, mercoledì 17 dicembre, è infatti in programma uno sciopero nazionale di quattro ore, dalle 13 alle 17, che coinvolge diverse compagnie aeree, il personale di terra e alcuni servizi di controllo del traffico aereo.

La mobilitazione riguarda il personale navigante di easyJet e Vueling, i lavoratori di terra di Air France e KLM, oltre ai dipendenti di ITA Airways. Incroceranno le braccia anche i lavoratori di ENAV operanti negli scali di Roma, quelli del gruppo Techno Sky attivi in alcuni aeroporti siciliani e il personale delle aziende di handling associate ad Assohandlers presenti nei sedimi aeroportuali italiani.

L’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ha già diffuso l’elenco dei voli garantiti durante la fascia di sciopero. Come previsto dalla normativa, sarà assicurato l’arrivo a destinazione dei voli nazionali già in corso all’inizio dell’astensione, così come quelli partiti prima e in ritardo per cause indipendenti dalle parti. Garantiti anche i voli internazionali in arrivo entro 30 minuti dall’inizio dello sciopero.

Per quanto riguarda Torino, risultano confermati i collegamenti Wizz Air tra Catania e Torino (voli 6526 e 6525), riducendo almeno in parte i disagi per i passeggeri diretti o in partenza dallo scalo piemontese. Restano inoltre operativi numerosi voli nazionali e intercontinentali, in particolare sulle rotte di lungo raggio da e per Roma Fiumicino e Milano Malpensa.

Nonostante le garanzie, i viaggiatori sono invitati a muoversi con prudenza: possibili ritardi nelle operazioni di imbarco e nei controlli a terra potrebbero verificarsi anche sui voli non cancellati.

