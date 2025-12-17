Sfruttamento della prostituzione: sei arresti tra Vercellese, Torinese e Alessandrino

PIEMONTE – Blitz della Polizia di Stato nelle province di Vercelli, Torino e Alessandria nell’ambito di un’indagine per sfruttamento della prostituzione. Su disposizione della Procura della Repubblica di Vercelli, nelle ultime ore sono state eseguite sei misure cautelari in carcere nei confronti di altrettanti soggetti, residenti tra l’Alessandrino e il Torinese, gravemente indiziati di aver agito in concorso per il reato di sfruttamento della prostituzione.

L’operazione è condotta dal personale della Squadra Mobile e della Questura di Vercelli, con il supporto delle Squadre Mobili di altre province piemontesi, oltre a unità speciali e cinofile della Polizia di Stato. Parallelamente agli arresti, sono in corso numerose perquisizioni in appartamenti ritenuti utilizzati per l’attività illecita e in altri immobili nella disponibilità degli indagati.

L’indagine ha preso avvio da una segnalazione relativa a movimenti sospetti all’interno di un appartamento in provincia di Vercelli. Da qui sono scattate attività tecniche e investigative che hanno permesso agli inquirenti di ricostruire le diverse fasi dell’organizzazione e le modalità con cui veniva gestita l’attività di favoreggiamento della prostituzione.

