Seguici su

AlessandriaCronaca

Sfruttamento della prostituzione: sei arresti tra Vercellese, Torinese e Alessandrino

In corso perquisizioni e sequestri in diversi immobili

Alessia Serlenga

Pubblicato

3 secondi fa

il

PIEMONTE – Blitz della Polizia di Stato nelle province di Vercelli, Torino e Alessandria nell’ambito di un’indagine per sfruttamento della prostituzione. Su disposizione della Procura della Repubblica di Vercelli, nelle ultime ore sono state eseguite sei misure cautelari in carcere nei confronti di altrettanti soggetti, residenti tra l’Alessandrino e il Torinese, gravemente indiziati di aver agito in concorso per il reato di sfruttamento della prostituzione.

Per approfondire:

L’operazione è condotta dal personale della Squadra Mobile e della Questura di Vercelli, con il supporto delle Squadre Mobili di altre province piemontesi, oltre a unità speciali e cinofile della Polizia di Stato. Parallelamente agli arresti, sono in corso numerose perquisizioni in appartamenti ritenuti utilizzati per l’attività illecita e in altri immobili nella disponibilità degli indagati.

L’indagine ha preso avvio da una segnalazione relativa a movimenti sospetti all’interno di un appartamento in provincia di Vercelli. Da qui sono scattate attività tecniche e investigative che hanno permesso agli inquirenti di ricostruire le diverse fasi dell’organizzazione e le modalità con cui veniva gestita l’attività di favoreggiamento della prostituzione.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *