Muore la ventenne Matilde Baldi in un violento scontro con una Porsche sulla A33

ASTI – Ieri sera è stata dichiarata la morte di Matilde Baldi, la giovane ventenne rimasta in coma dopo un terribile incidente avvenuto giovedì scorso lungo la A33 (Asti-Cuneo) nel territorio comunale di Revigliasco d’Asti. La ragazza, trasportata in codice rosso all’ospedale di Alessandria, non ce l’ha fatta.

L’incidente si è verificato tra le 20.30 e le 21, quando la Fiat 500 su cui viaggiavano Matilde e sua madre è stata coinvolta in un violento impatto con una Porsche 911 GT3 con targa tedesca. Sul luogo del sinistro, i soccorritori hanno immediatamente compreso la gravità della situazione, disponendo il trasferimento della figlia all’ospedale di Alessandria e della madre al Pronto Soccorso di Asti.

Con la morte della ragazza, la Procura della Repubblica di Asti ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, al fine di ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese