Seguici su

MeteoPiemonte

Lo spettacolo della neve sulle montagne del Piemonte

A Prato Nevoso si va ormai verso il metro di neve al suolo

Gabriele Farina

Pubblicato

34 secondi fa

il

CUNEO – Nevica ormai da più di 24 ore sulle montagne del cuneese e e al confine tra Liguria e alessandrino, praticamente su tutta la Langa. Ma la neve è arrivata anche in diverse altre zone del Piemonte. In alcune zone lo spettacolo della neve in montagna è davvero da cartolina.

Per approfondire:

A Prato Nevoso si va ormai verso il metro di neve al suolo, ma siamo a 1700 msl. Più rari (ormai) i 40 cm che sono fin qui caduto agli 896 metri di Mombarcaro e i 30 cm di Bossolasco (757 msl) segnalati da Andrea Vuolo.

A Viola Saint Gréé, siamo nelle Alpi Liguri, i cm di neve fresca al suolo sono oltre 50. Ma la neve è arrivata abbondante anche nel torinese, a Ceresole Reale si riferisce l’immagine di copertina. Imbiancato anche il Santuario di Oropa.

Situazione complessa ieri nel tratto cuneese dell’autostrada Torino – Savona, e del resto Arpa ha confermato l’allerta in varie zone della regione.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *