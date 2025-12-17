Lo spettacolo della neve sulle montagne del Piemonte

CUNEO – Nevica ormai da più di 24 ore sulle montagne del cuneese e e al confine tra Liguria e alessandrino, praticamente su tutta la Langa. Ma la neve è arrivata anche in diverse altre zone del Piemonte. In alcune zone lo spettacolo della neve in montagna è davvero da cartolina.

A Prato Nevoso si va ormai verso il metro di neve al suolo, ma siamo a 1700 msl. Più rari (ormai) i 40 cm che sono fin qui caduto agli 896 metri di Mombarcaro e i 30 cm di Bossolasco (757 msl) segnalati da Andrea Vuolo.

A Viola Saint Gréé, siamo nelle Alpi Liguri, i cm di neve fresca al suolo sono oltre 50. Ma la neve è arrivata abbondante anche nel torinese, a Ceresole Reale si riferisce l’immagine di copertina. Imbiancato anche il Santuario di Oropa.

Situazione complessa ieri nel tratto cuneese dell’autostrada Torino – Savona, e del resto Arpa ha confermato l’allerta in varie zone della regione.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese