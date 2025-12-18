Incendio a Favria: a fuoco una cascina in borgata Santissima Annunziata

FAVRIA – Numerose squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate dalla serata di ieri, mercoledì 17 dicembre 2025, nello spegnimento dell’incendio che ha interessato una cascina in borgata Santissima Annunziata.

Stando a quanto riportano i primi informatori, le fiamme sarebbero partite da un capannone adibito a fienile e deposito mezzi agricoli. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono iniziate in serata e proseguite per tutta la notte. In mattinata continueranno gli interventi.

Sul posto stanno operando svariate squadre dei Vigili del Fuoco tra cui quelle di Rivarolo Canavese, Bosconero, Castellamonte, Cuorgnè, Ivrea, Lanzo, Mathi, Torino Stura, Torino Centrale e Rivoli.

