TORINO – A Torino, venerdì 19 dicembre 2025 sarà una giornata senza precipitazioni, ma segnata da una nuvolosità irregolare. La città resterà sotto l’influenza di correnti sud-occidentali umide, che manterranno il cielo spesso velato e le temperature sopra la media stagionale.

Mattino – Nubi medio-alte e temperature elevate

Durante il mattino, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con nubi stratificate in transito. Le temperature minime si collocheranno intorno ai 7°C, mentre i venti deboli da Sud-Ovest contribuiranno a un clima relativamente mite e ventilato, senza fenomeni di rilievo.

Pomeriggio – Alternanza di schiarite e annuvolamenti

Nel pomeriggio, l’atmosfera rimarrà stabile, ma con frequenti variazioni della copertura nuvolosa. La temperatura massima toccherà i 12°C, con zero termico elevato attorno ai 2100 metri, indice di un inverno ancora lontano dai suoi valori più rigidi.

Sera – Nuvolosità in aumento, ma ancora asciutto

In serata, è atteso un lento aumento della nuvolosità, segnale di una nuova evoluzione atmosferica in arrivo nel fine settimana. Anche in questa fase non sono previste piogge e non risultano allerte meteo attive.

Tendenza meteo Torino

Sabato 20 dicembre: tempo variabile, con alternanza di nubi e brevi schiarite;

tempo variabile, con alternanza di nubi e brevi schiarite; Domenica 21 dicembre: piogge deboli e diffuse, soprattutto tra pomeriggio e sera;

piogge deboli e diffuse, soprattutto tra pomeriggio e sera; Lunedì 22 dicembre: maltempo più deciso, con precipitazioni persistenti e cielo coperto.

