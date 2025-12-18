Torino, previsioni meteo del 19 dicembre 2025
Torino, venerdì 19 dicembre variabile ma asciutto e mite. Weekend in peggioramento con piogge domenica e lunedì.
TORINO – A Torino, venerdì 19 dicembre 2025 sarà una giornata senza precipitazioni, ma segnata da una nuvolosità irregolare. La città resterà sotto l’influenza di correnti sud-occidentali umide, che manterranno il cielo spesso velato e le temperature sopra la media stagionale.
Mattino – Nubi medio-alte e temperature elevate
Durante il mattino, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con nubi stratificate in transito. Le temperature minime si collocheranno intorno ai 7°C, mentre i venti deboli da Sud-Ovest contribuiranno a un clima relativamente mite e ventilato, senza fenomeni di rilievo.
Pomeriggio – Alternanza di schiarite e annuvolamenti
Nel pomeriggio, l’atmosfera rimarrà stabile, ma con frequenti variazioni della copertura nuvolosa. La temperatura massima toccherà i 12°C, con zero termico elevato attorno ai 2100 metri, indice di un inverno ancora lontano dai suoi valori più rigidi.
Sera – Nuvolosità in aumento, ma ancora asciutto
In serata, è atteso un lento aumento della nuvolosità, segnale di una nuova evoluzione atmosferica in arrivo nel fine settimana. Anche in questa fase non sono previste piogge e non risultano allerte meteo attive.
Tendenza meteo Torino
- Sabato 20 dicembre: tempo variabile, con alternanza di nubi e brevi schiarite;
- Domenica 21 dicembre: piogge deboli e diffuse, soprattutto tra pomeriggio e sera;
- Lunedì 22 dicembre: maltempo più deciso, con precipitazioni persistenti e cielo coperto.
