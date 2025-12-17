In Piemonte temporanea tregua dopo le piogge, ma a Natale torna la neve

TORINO – Negli ultimi due giorni il Piemonte è stato interessato da una perturbazione che ha portato piogge diffuse, con fenomeni nevosi sulle aree al confine con la Liguria.

Secondo le previsioni del meteorologo Andrea Vuolo, tra giovedì e sabato la regione potrà beneficiare di una fase di maggiore stabilità grazie a un temporaneo aumento della pressione atmosferica. Non mancheranno comunque annuvolamenti dovuti a nebbie e nubi basse sulle pianure e sulle colline, mentre sui settori alpini si prevedono schiarite parziali. Le temperature massime resteranno moderate, oscillando tra 8 e 12°C a bassa quota.

Ma il ritorno della stabilità sarà solo momentaneo. Tra domenica 21 e martedì 23 dicembre è atteso un nuovo importante cambiamento: una perturbazione atlantica potrebbe portare precipitazioni diffuse di moderata o forte intensità su gran parte del Piemonte. Le nevicate interesseranno quasi tutto l’arco alpino piemontese, inizialmente sopra gli 800-1.200 metri, con quote più basse nel Cuneese, per poi innalzarsi progressivamente nella giornata di martedì.

Se confermata, questa fase potrebbe determinare importanti accumuli di neve anche sul comparto alpino nord-occidentale, maggiormente esposto alle correnti umide sud-orientali legate al passaggio del fronte perturbato.

Le previsioni per Natale

Verso Natale e Santo Stefano, le temperature potrebbero scendere ulteriormente a causa di avvezioni di aria artica, con possibili abbassamenti della quota neve in caso di precipitazioni. Va ricordato, tuttavia, che la previsione a così lunga distanza resta di attendibilità medio-bassa.

Quel che appare ormai probabile è che, a differenza degli ultimi anni, il periodo natalizio piemontese sarà caratterizzato da condizioni meteo dinamiche e frequenti passaggi perturbati. Una notizia positiva per gli amanti della montagna, della neve e del meteo. Per quanto riguarda le pianure, al momento non è prevista alcuna nevicata fino alla vigilia di Natale.

