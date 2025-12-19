Il blitz notturno di Remigrazione e Riconquista davanti al grattacielo della Regione Piemonte

TORINO – Blitz, la scorsa notte, del comitato Remigrazione e Riconquista davanti al palazzo della Regione per denunciare degrado, spaccio e immigrazione clandestina che colpiscono interi quartieri piemontesi.

“Molte aree cittadine a Torino, ma anche in altre città piemontesi, sono abbandonate allo spaccio, sovraffollate di immigrazione clandestina e di illegalità, senza dimenticare le notizie di stupri e violenze perpetrate da criminali che non dovrebbero stare sul suolo italiano. Questo blitz vuole essere il nostro biglietto da visita per presentarci a Torino con la ferma volontà di lanciare un progetto importante e ambizioso come la Remigrazione” hanno dichiarato gli organizzatori ad Ansa.

Anche da qui parte il nostro progetto: nei prossimi mesi avvieremo la raccolta firme per la legge sulla remigrazione.

Non è più accettabile vivere in ostaggio nelle nostre città. È tempo di riprendercele.

Scrivono sulla loro pagina social.

