Gravere: senza fissa dimora trovato in ipotermia per strada muore poco dopo in ospedale

Si cerca di risalire alla sua identità

GRAVERE – Non c’è stato nulla da fare per l’uomo senza fissa dimora trovato questa mattina in ipotermia sulla statale 24 all’altezza del bivio per borgata Morelli.

L’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Susa dal personale sanitario giunto sul posto. Nonostante i soccorsi, però, in ospedale non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo potrebbe essersi addormentato per strada e il freddo non gli avrebbe lasciato scampo; l’altra ipotesi è che sia stato colto da un malore. Sono intervenuti anche i carabinieri di Susa che stanno cercando di risalire all’identità dell’uomo, privo di documenti di identità.

 

