Nuova perturbazione sul Piemonte a ridosso delle feste di Natale: neve oltre il metro e precipitazioni abbondanti

TORINO – Lo avevamo già anticipato, e trova le prime importanti conferme il fatto che la nostra regione stia per entrare in una settimana di Natale molto movimentata dal punto di vista meteorologico. Si va, infatti, verso una intensa perturbazione atlantica in grado di riportare precipitazioni anche abbondanti.

Secondo l’ultimo aggiornamento del meteorologo Andrea Vuolo, la perturbazione atlantica in arrivo, dalle caratteristiche ancora tardo-autunnali, risulterebbe infatti piuttosto inconsueta per questa fase dell’anno, con cumulate fino ad oltre i 120 millimetri sui settori alpini e oltre i 60-80 anche su parte della pianura, specie sulle aree occidentali della regione.

Si potrebbe raggiungere, in tal caso, potenziali accumuli di neve fresca superiore al metro per alcune località poste al di sopra dei 1.500 metri di quota, specialmente sui settori più esposti ai flussi umidi e instabili di Scirocco.

La quota della neve, continua Vuolo, risulterà mediamente superiore agli 800-1.200 metri nella fase clou dei fenomeni attesi – ad ora – per la giornata di lunedì 22 dicembre, ma temporaneamente anche più in basso su Cuneese e alte Langhe fin sui 400-600 metri, poi in graduale rialzo oltre i 1.000-1.300 metri martedì.

A seguire, con l’elevazione verso Nord dell’anticiclone delle Azzorre in direzione della Scandinavia, si potrebbe strutturare una configurazione con correnti orientali via via più fredde in direzione del Nord Italia e che, oltre a determinare ancora condizioni di sbarramento orografico sulle Alpi piemontesi (con nuove nevicate), favoriranno anche un generale calo delle temperature tra la Vigilia di Natale e Santo Stefano, così come dell’eventuale quota neve in caso di precipitazioni, questo è ancora da confermare.

Seguiranno importanti aggiornamenti, conclude il meteorologo.

