TORINO – A Torino, la giornata di sabato 20 dicembre 2025 si aprirà con nubi sparse e qualche schiarita, ma sarà seguita da un progressivo peggioramento nel corso delle ore. In serata sono previste deboli piogge, in un contesto comunque privo di fenomeni intensi.

Mattino – Variabilità e temperature miti

Nel mattino il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con momenti di cielo più aperto soprattutto sulle zone periferiche. Le temperature minime si manterranno attorno ai 6°C, mentre i venti assenti favoriranno condizioni di calma atmosferica.

Pomeriggio – Nuvolosità in progressivo aumento

Nel pomeriggio la nuvolosità tenderà a compattarsi, lasciando spazio a cieli molto nuvolosi o coperti. La temperatura massima raggiungerà i 9°C, con zero termico posizionato intorno ai 2170 metri, ben al di sopra delle medie stagionali.

Sera – Deboli piogge sulla città

In serata sono attese deboli piogge, con accumuli modesti (circa 0,2 mm), ma sufficienti a rendere l’atmosfera umida. Nessuna allerta meteo è stata diramata per il capoluogo piemontese.

Tendenza meteo Torino

Domenica 21 dicembre: piogge leggere diffuse e cieli coperti;

piogge leggere diffuse e cieli coperti; Lunedì 22 dicembre: precipitazioni più continue, clima grigio;

precipitazioni più continue, clima grigio; Martedì 23 dicembre: persistenza di tempo piovoso e nuvolosità compatta.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese