Fa perdere le tracce, ma lo ritrovano a Poirino grazie ad una diretta TikTok

POIRINO – È stato arrestato nella notte dai carabinieri mentre stava trasmettendo una diretta su TikTok insieme alla fidanzata. Protagonista della vicenda un uomo di 47 anni, trovato nella sua abitazione a Poirino, dopo che i militari hanno individuato la sua presenza online.

I carabinieri si sono presentati davanti alla casa e hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Ivrea, ponendo fine alla latitanza.

Ricercato da ottobre per reati contro il patrimonio

Il 47enne deve scontare una pena di due anni e mezzo di reclusione per diversi reati contro il patrimonio, commessi in Piemonte e anche in altre regioni. Dopo la condanna, l’uomo aveva fatto perdere le proprie tracce.

Le ricerche erano in corso da ottobre scorso e vedevano impegnati in particolare i carabinieri della stazione di Chieri, che da settimane stavano concentrando l’attenzione sul territorio del Torinese.

A tradirlo è stato sé stesso. La sua diretta su TikTok ha permesso ai militari di localizzarlo e intervenire rapidamente.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese