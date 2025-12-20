Caso Askatasuna, la linea del Governo: Tajani, Zangrillo e Cirio si esprimono

TORINO – Mentre il sindaco di Torino Stefano Lo Russo tenta un dialogo e si esprime sulla linea adottata dal Governo nel caso Askatasuna, non si sono fatte attendere le prese di posizione di ministri e leader istituzionali, che difendono in modo compatto lo sgombero dello storico centro sociale torinese.

Tajani: «La legge va rispettata, no alla violenza»

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervenuto sul tema a margine di un evento tenutosi stamattina all’ospedale infantile Regina Margherita. La sua posizione è netta: «La legge deve essere sempre rispettata e lo Stato non può restare immobile di fronte alla violenza». Pur ribadendo il diritto a manifestare, Tajani ha sottolineato che questo deve avvenire senza atti violenti e senza messaggi di odio. «Aggredire le forze dell’ordine o colpire beni pubblici e privati è inaccettabile», ha affermato.

Zangrillo: «Non è un centro culturale»

Ancora più diretto il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che ha respinto l’idea di Askatasuna come spazio culturale. Definisce la struttura “un luogo di eversione” e ribadisce quanto lo sgombero rappresenti un atto necessario per ristabilire la legalità.

Cirio: «Fine a una situazione di illegalità»

Sulla stessa linea il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che ha espresso soddisfazione per l’intervento delle autorità. «Mi auguro che da oggi inizi un epilogo diverso rispetto agli ultimi trent’anni», ha detto, ringraziando magistratura e forze dell’ordine per il lavoro svolto. Cirio ha ribadito che Torino e il Piemonte «non vogliono campi di battaglia», auspicando una fase nuova dopo anni di tensioni legate alla presenza del centro sociale.

Le dichiarazioni arrivano mentre la città resta sotto osservazione in vista del corteo annunciato nel pomeriggio.

