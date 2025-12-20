Novara, scomparso un ragazzo di 16 anni: appello per ritrovare Dario

NOVARA – Di Dario, ragazzo di 16 anni, di cui non si hanno più notizie dalla notte scorsa. L’ultimo avvistamento risale all’1 di notte di ieri, nei pressi dell’Ipercoop di Novara.

Secondo quanto riferito dalla madre, l’ultimo contatto diretto con il figlio risale al pomeriggio di ieri, quando Dario era uscito di casa per andare a cena con alcuni amici. Il programma prevedeva che rientrasse a casa nella notte, accompagnato al termine della serata, ma ciò non è avvenuto.

Al momento dell’ultimo avvistamento, Dario indossava:

pantaloni grigi

scarpe nere

giubbotto Moncler nero con cappuccio bordato di pelo

La famiglia chiede la massima collaborazione. Chiunque abbia visto Dario o disponga di informazioni utili è invitato a contattarci immediatamente tramite i nostri canali social, così da poterle trasmettere alle persone coinvolte nelle ricerche. Oppure potete chiamare il numero +39 3939124728 e avvisare la famiglia. Si prega di avere rispetto del contatto telefonico condiviso.

Ogni segnalazione, anche quella che può sembrare poco rilevante, potrebbe essere fondamentale.

