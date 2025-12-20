Concluso il corteo per l’Askatasuna: alcuni scatti

Abbiamo raccolto alcune immagini del corteo di oggi, 20 dicembre, che ha avuto luogo a Torino. La manifestazione aveva come scopo principale l’espressione del dissenso verso lo sgombero del centro sociale Askatasuna.

