Concluso il corteo per l’Askatasuna: alcuni scatti

Di seguito alcuno scatti della giornata di oggi, 20 dicembre.

Chiara Scerba

Pubblicato

3 secondi fa

il

Abbiamo raccolto alcune immagini del corteo di oggi, 20 dicembre, che ha avuto luogo a Torino. La manifestazione aveva come scopo principale l’espressione del dissenso verso lo sgombero del centro sociale Askatasuna.

