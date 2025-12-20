Maltempo intenso in arrivo sul Piemonte: piogge abbondanti e neve copiosa in montagna

TORINO – Vi avevamo già accennato una fase di maltempo particolarmente intensa attesa sul Piemonte tra domenica 21 e mercoledì 24 dicembre, con precipitazioni diffuse, localmente molto forti sulle aree occidentali e meridionali della regione.

Secondo l’ultimo aggiornamento del meteorologo piemontese Andrea Vuolo, tra Cuneese, Torinese e Canavese potrebbero cadere oltre 150–180 millimetri di pioggia, mentre in montagna sono previsti accumuli di neve fresca fino a 100–150 centimetri sopra i 1.800 metri.

Le nevicate più abbondanti interesseranno le Alpi Liguri, Marittime, Cozie e Graie, con possibili criticità legate a neve umida e pesante alle quote medio-basse, soprattutto tra i 700 e i 1.500 metri, dove non si escludono cadute di alberi, disagi alla viabilità e interruzioni della rete elettrica. Elevato anche il pericolo valanghe in alta quota.

Nello specifico, fino a domenica pomeriggio sono attese condizioni di cielo nuvoloso con pioviggini o piogge deboli sparse e intermittenti, più estese a ridosso dei settori alpini sud-occidentali e sul Cuneese, con quota neve mediamente superiore ai 1.400-1.800 metri.

Dalla serata di domenica e nella notte su lunedì i fenomeni tenderanno ad accentuarsi a tutta la regione entro la mattina, risultando via via moderati e diffusi, localmente forti al confine con la Liguria, persistenti dal pomeriggio-sera su Astigiano, Cuneese, Langhe, Pinerolese, pianura del Torinese, bassa valle di Susa, Lanzo e aree alpine e pedemontane del Canavese, in genere più intermittenti altrove.

Quota neve in sensibile calo dalla notte al pomeriggio di lunedì fino a 500-600 metri su Cuneese e Langhe (anche sui 400 metri su Monregalese e Cebano), temporaneamente fin sui 700-1.000 metri su valli interne di Pinerolese, Lanzo, Canavese e Sesia, dai 1.100-1.400 metri altrove, poi in graduale risalita dalla sera a partire dall’alto Piemonte sopra i 1.400-1.700 metri a Nord, 1.000-1.200 metri ad Ovest e dai 700-900 metri a Sudovest.

A bassa quota sono attese piogge persistenti su Torinese, Cuneese, Langhe e Astigiano, con il rischio di locali criticità idrogeologiche e innalzamenti dei corsi d’acqua minori, in particolare tra martedì e mercoledì, quando contribuirà anche la fusione della neve sotto i 1.200–1.500 metri.

Natale sotto osservazione

Con attendibilità ancora medio-bassa, nella notte di Natale potrebbe verificarsi un nuovo peggioramento con aria più fredda da Est e un possibile ritorno della neve a quote molto basse sull’Ovest del Piemonte, fino a 400–700 metri e localmente anche in pianura sul Cuneese e pedemontano torinese.

Sono attesi ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

