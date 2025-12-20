Premio InediTO Colline di Torino: cos’è e come partecipare alla 25ª edizione

TORINO – Il Premio InediTO Colline di Torino celebra nel 2025 la sua venticinquesima edizione, confermandosi come uno dei più importanti concorsi nazionali dedicati alle opere inedite. Nato con l’obiettivo di scoprire, sostenere e accompagnare nuovi talenti, il Premio ha valorizzato negli anni centinaia di autori italiani e internazionali, favorendone l’ingresso nel mondo dell’editoria, dello spettacolo e della produzione culturale.

L’edizione 2025–2026 prende ispirazione da un verso di Pier Paolo Pasolini, nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa:

“questo nostro mondo umano, che ai poveri toglie il pane, ai poeti la pace”.

A chi è rivolto

Il Premio è aperto ad autori esordienti e affermati, di ogni età e nazionalità, che possono partecipare con opere inedite in lingua italiana e a tema libero. Sono ammesse tutte le principali forme di scrittura e creazione artistica: dalla poesia alla narrativa, e poi saggistica, teatro, cinema, musica, fino alla graphic novel, sezione introdotta negli ultimi anni.

Sono invece esclusi i testi generati con intelligenza artificiale, ad eccezione dello specifico Premio speciale “InediTO I.A.”, dedicato proprio a opere realizzate con l’uso dell’IA.

Premi e opportunità

Il Premio mette a disposizione un montepremi complessivo di 8.000 euro, destinato alla pubblicazione, promozione e produzione delle opere vincitrici. Oltre ai premi principali, vengono assegnati riconoscimenti speciali, tra cui:

InediTO Young , per autori minorenni

InediTopic , ispirato al tema grafico dell’edizione

InediTO RitrovaTO , dedicato a opere inedite di autori non viventi

InediTO I.A., per opere realizzate con intelligenza artificiale

Per la sezione musicale, grazie alla partnership con l’etichetta Sorridi Music, verrà realizzata la compilation “InediTO Music” con i brani dei finalisti.

Come partecipare

Il bando è aperto fino al 31 gennaio 2026. Gli autori interessati devono presentare la propria opera secondo le modalità indicate dal regolamento ufficiale del Premio.

Entro marzo 2026: selezione dei finalisti alla Scuola Holden di Torino

Maggio 2026: proclamazione dei vincitori al Salone del Libro di Torino e cerimonia di premiazione con reading delle opere vincitrici

Il concorso è organizzato dall’Associazione culturale Il Camaleonte di Chieri, con la direzione di Valerio Vigliaturo, e si avvale di una giuria composta da scrittori, artisti e professionisti della cultura di primo piano.

