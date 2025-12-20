Seguici su

CittadiniCronacaTorino

Corteo di protesta contro lo sgombero Askatusuna: gli aggiornamenti

Aggiornamenti in tempo reale dalla manifestazione di protesta contro lo sgombero dell’Askatasuna, oggi 20 dicembre 2025 a Torino.

Chiara Scerba

Pubblicato

11 secondi fa

il

TORINO – È partito il corteo di protesta contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna.

Per approfondire:

Il titolo scelto per il corteo “L’Aska non si tocca” chiarifica il messaggio che oggi viene portato in piazza. La manifestazione, destinata a protrarsi per diverse ore, potrebbe andare avanti fino a tarda sera.

Le dichiarazioni circolate nei giorni successivi allo sgombero lasciano pochi dubbi sul clima: «Se sgomberano Askatasuna, la nostra casa diventeranno le strade».

In giornata, ulteriori informazioni sugli andamenti della manifestazione.


+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *