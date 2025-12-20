CittadiniCronacaTorino
Corteo di protesta contro lo sgombero Askatusuna: gli aggiornamenti
Aggiornamenti in tempo reale dalla manifestazione di protesta contro lo sgombero dell’Askatasuna, oggi 20 dicembre 2025 a Torino.
TORINO – È partito il corteo di protesta contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna.
Il titolo scelto per il corteo “L’Aska non si tocca” chiarifica il messaggio che oggi viene portato in piazza. La manifestazione, destinata a protrarsi per diverse ore, potrebbe andare avanti fino a tarda sera.
Le dichiarazioni circolate nei giorni successivi allo sgombero lasciano pochi dubbi sul clima: «Se sgomberano Askatasuna, la nostra casa diventeranno le strade».
In giornata, ulteriori informazioni sugli andamenti della manifestazione.
+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++
